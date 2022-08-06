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متاحة الأن.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

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طلاب الثانوية
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Teads
السبت، 06-08-2022 03:03 م

يمكن الآن لطلاب الثانوية العامة، الحصول على نتيجتهم من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا)و ( هنا أيضًا)، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعلن الوزير في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا.

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.
 

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