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وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية

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وزير التعليم
Native
Teads
الإثنين، 25-07-2022 02:37 م


أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن نظام التعليم الجديد سيتيح تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية من الصف الاول الاعدادي

وقال وزير التربية والتعليم : أطفالنا في نظام التعليم الجديد يتعلمون اللغة الانجليزية من “كي جي 1”  في جميع المدارس الحكومية ، لافتا الى ان الطالب في الصف الثالث الابتدائي في المدارس الحكومية في مصر في نظام التعليم الجديد يتحدث اللغة الانجليزية بقدر مريح جدا

واضاف وزير التربية والتعليم : ان طلاب نظام التعليم الجديد سيكونوا جاهزين لخوض اي امتحان دولي بعد وصول النظام الجديد للمرحلة الاعدادية والثانوية .

وشدد وزير التربية والتعليم : على ان نظام التعليم الجديد يعلم التلاميذ لغة ثانية بدءا من الصف الرابع الابتدائي

وأوضح انه لكي ينضج نظام التعليم الجديد ، لابد ان نعي ان كل جولة في تطبيق النظام ستكون افضل من التي قبلها

وقال وزير التربية والتعليم : مناهج نظام التعليم الجديد مصممة لتكون مصرية بالكامل ، ولكن بخبرات دولية لكي نضمن اعتماد الشهادة ، لكن نحن أصحاب فلسفة التطوير .
 

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