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وزيرة الهجرة تعلن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا بـ 3 رصاصات

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نبيلة مكرم
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Teads
الإثنين، 28-02-2022 10:01 ص
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا، قائلة: "تم إصابة مواطن مصري في أوكرانيا وليس طالبة.. وهو متزوج من أوكرانية .. ويعيش في مدينة خاركيف".
وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مدينة خاركيف من أكثر المدن الأوكرانية التي تعرضت لقصف روسي، معقبة: "احنا حذرنا المصريين فيها وطالبناهم بعدم التحرك، والالتزام بالمنازل".
وتابعت وزيرة الهجرة قائلة: "كان فيه تحرك من قبل هذا المواطن وقت الحظر، مما أدى إلى إصابته ب 3 طلقات نارية.. ولكن الحمدلله حالته مستقرة في المستشفى الآن".
وأشارت نبيلة مكرم إلى أن أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا على تواصل دائم مع هذا المواطن، بالإضافة إلى أن هناك جهود مكثفة من السفارة المصرية في أوكرانيا للتواصل مع الطلاب المصريين هناك والاطمئنان عليهم.
 

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