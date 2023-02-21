وزارة النقل: ندرس إيقاف حركة القطارات على هذا الخط بعد تكرار وقائع إلقاء الحجارة





أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا بشأن قيام أحد الأشخاص بإلقاء الحجارة على القطار رقم 876 اكسبريس (شربين/ قلين/ طنطا)، أثناء مسير القطارات ما بين محطتي بيلا وإبشان، ما أدى إلى إصابة قائد القطار خالد الخطيب بالوجه؛ حيث تم نقله إلى مستشفى بيلا لتلقي العلاج اللازم وتم سحب جرار القطار إلى الورشة، كما تم ضم جرار الإمداد واستأنف القطار رحلته.

وأشار بيان الوزارة إلى حالة الاستياء الشديدة بين العاملين بهيئة السكة الحديد من جراء تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على هذا الخط التي تعرض حياة قائدي القطارات والركاب للخطر وكذلك إلحاق الأضرار بالقطارات التي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية الدولة.

وأوضح البيان، أنه تم القبض على مرتكب الواقعة المشار إليها بمعرفة الشرطة وتحويله إلى النيابة العامة، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الأفعال السلبية التي تعرض حياة سائقي القطارات والركاب للخطر وتتسبب في إتلاف أملاك عامة.

كما أكدت وزارة النقل في بيانها، أنه على الرغم من الحملات الإعلامية المتكررة التي أطلقتها الوزارة عبر وسائل الإعلام للتحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات السلبية والمناشدات المستمرة للمواطنين بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة هذه السلوكيات التي تسبب أضرارا جسيمة للمواطنين والقطارات، ومع تكرار تلك الحوادث على نفس الخط، فإن وزارة النقل تدرس إيقاف القطارات بصفة مؤقتة على هذا الخط (شربين/ قلين/ طنطا) في حال عدم توقف هذه الظاهرة الخطيرة حفاظاً على أرواح السائقين والركاب والممتلكات العامة.

جدير بالذكر، أنه سبق وتم إصابة سائق القطار خالد الخطيب أثناء قيادته للقطار رقم ٥٠٠ (شربين/ طنطا) القادم من شربين إلى كفر الشيخ بتاريخ 27/10/2022 نتيجة إلقاء حجارة على الجرار ما بين محطتى بسنديلة وبلقاس، ما أدى إلى إصابته بجرح بالعين اليسرى ودخول زجاج شباك الجرار بعينه، قبل محطة بلقاس بحوالى ٢ كم، وأصر على استكمال قيادة الجرار بالقطار حتى دخول المحطة، وتم نقله إلى مستشفى رمد المنصورة.