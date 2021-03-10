النيابة تأمر بضبط متهم آخر في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

الأربعاء، 10-03-2021
12:46 م
محمد فضل- متابعات
أمرت النيابة العامة، باستدعاء متهم
آخر في واقعة التحرش
بطفلة
المعادي
التي أثارت الرأي العام، وذلك بتهمة التستر على المتهم
الرئيسي محمد جودت بعد
ارتكاب جريمته.
وكشفت التحقيقات أن المتهم
تخفى ساعات عدة برفقة صديق له يدعى "مدحت س"،
وهو فني تكييف بمنطقة الدرب الأحمر، بعد أن هاتفه إثر انتشار فيديوهات له بينت
ارتكابه واقعة التحرش
بطفلة
في مدخل أحد العقارات.
وذكرت أن المتهم
ذهب إلى منزل صديقه عقب ارتكاب الواقعة وبدل ملابسه، وظل
عنده عقب انتشار الفيديوهات ومطالبات ضبطه، لكن قوات الشرطة نجحت في ضبط المتهم
بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبينت التحقيقات أن المتهم
استدرج الطفلة
إلى مدخل أحد العقارات بحجة
إعطائها حلوى، وما إنْ دخلت حتى جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها؛ ولكن
كاميرات المراقبة الخاصة بمعمل تحاليل في الدور الأرضي حالا دون تمكنه من الاعتداء
عليها. وتمكنت إحدى السيدات من إنقاذها.