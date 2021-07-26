هند القحطاني تتصدر الترند بوصلة رقص مثيرة مع ابنتها وصديقاتها (فيديو)

أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند
القحطاني، الجدل بوصلة رقص مثيرة رفقة ابنتها وصديقاتها، في حفل عيد ميلاد على ما
يبدو من الفيديو.
وأظهر مقطع الفيديو، قيام هند القحطاني بالاحتفال مع ابنتها
وزميلاتها بوصلة رقص، بملابس جريئة.
وتواجد عدد من زميلات ابنه هند القحطاني في الحفل، بينما
ظهر رقم 16 بشكل كبير خلفهم، في إشارة إلى الاحتفال بعيد ميلاد.
وظهرت هند القحطاني ترقص على أنغام اغنية “قلي بحبك” للفنان
الوليد الحلاني وهي ترتدي فستان باللون الأصفر مما جعل مظهرها ملفت للأنظار أكثر خلال
الرقص، وحقق مقطع الفيديو مشاهدات مرتفعة كعادتها دائماً وأصبح تريند.