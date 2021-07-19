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الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة وسط رقص العمال (فيديو)

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الإثنين، 19-07-2021 06:37 ص

تداول نشطاء ومواطنون في إثيوبيا، مقطع فيديو لاحتفال عمال إثيوبيين بسد النهضة.
وقال أحد النشطاء في تغريدة على “تويتر”: “أنباء عن احتفالات في موقع سد النهضة من قبل المهندسين العاملين في الموقع مع قرب انتهاء الملء الثاني”.
وأفاد شخص ثان: “إنهم يحتفلون ولما لا! فقد جعلوا الحلم حقيقة على أرض الواقع.. إنهم أبطال سد النهضة.. لولا الله ثم هم لما كان هناك تحقيق لحلم طال انتظاره ولما كان لنا فرحة.. احتفلوا أيها الأبطال فباحتفالكم نحتفل.. المجد لكم”.
كما نشر النشطاء والمدونون مقطع فيديو ثانيا وثق بحيرة سد النهضة وقد امتلأت بالمياه.


 

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