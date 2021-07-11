الأحد، 11-07-2021
08:02 م
رهف القنون
تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة
في جسدها
أثارت الفتاة السعودية
الهاربة والحاصلة على حق اللجوء
في كندا، غضب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته من صور وصفها
النشطاء بغير الأخلاقية، والتي ظهرت فيها أماكن حساسة
من جسدها.
ونشرت رهف القنون
عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،صور جميعها تستعرض
فيها أنوقتها بجسدها شبه العاري، والتي كان آخرها اليوم بصورة تستعرض فيها
مؤخرتها، وقبلها بصور تظهر أماكن حساسة
في صدرها.
وأغلقت رهف خاصية التعليقات على الصورة، إلا أن الجمهور تداول
الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي واعتبرها الكثيرون جرأة تستحق عليها الهجوم
والنقد، متسائلين عن نوع الحرية التي كانت تطلبها الفتاة السعودية
عند هروبها من
بلدها، وأشار البعض إلى أنها كانت تبحث عن حرية الجسد وليس حرية العقل.
وكان صديق رهف القنون
ووالده طفلتها ظهر في بث مباشر
يشكو فيه منها، بأنها تركت طفلتها وهربت من المنزل بعد انفصالهما، ما أثار الجدل
بشأن ما تقوم به من هجر طفلتها في هذا السن الصغير.