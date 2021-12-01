هل ختان الإناث من الشريعة الإسلامية ؟ .. الإفتاء توضح (فيديو)

الأربعاء، 01-12-2021
09:05 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تواصل وزارة التضامن
الاجتماعي بث رسائلها التوعوية في إطار
حملة الـ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الصفحة الرسمية لوزارة
التضامن
الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مقطع فيديو للدكتور
مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
يناقش فيه قضية الختان ويوضح عددًا من
الحقائق.
وقال الدكتور مجدي عاشور ، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
، إن ختان الإناث عادة موروثة من شأنها التعدي على جسد المرأة الذي كرمه الله تعالى،
ودعا لحفظه وصيانته من أي ضرر ، مضيفًا أن من يستند على أحاديث ضعيفة لشرعنة هذه العادة
هو مخطئ لأن جسد الإنسان لا ينبغي أن نتعدى عليه استنادًا على أحاديث ضعيفة اختلف عليها
العلماء، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وأكد أن العلم أقر أن ختان الأنثى فيه أضرار كبيرة عليها
سواء كانت نفسية أو جسدية والدين يتفق تماما مع ما أقره العلماء فالعلم والدين لا يتعارضان
أبدا فيما يتعلق بصحة الإنسان وكرامته .
وكانت وزيرة التضامن
الاجتماعي، نيفين القباج قد أطلقت حملة
الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، وذلك تحت شعار "انتوا أبطال أسرتكم"،
حيث بدأت الحملة في ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى العاشر
من ديسمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي
للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي
يوافق ١٠ ديسمبر من كل عام.
وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة منها المواطنين الأكثر استخدامًا
لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الفئات الأولي بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات
التي تقدمها لهم الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن في التغلب علي التحديات الاجتماعية
والاقتصادية، كما تتضمن الحملة عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات
وممارسات العنف في المجتمع المصري والدولي والتي قام بإصدارها المركز القومي للبحوث
الاجتماعية والجنائية.
https://fb.watch/9BEhPRfx_T/