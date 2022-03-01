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هل تعتزل؟.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:«قررت أكون من أهل الله»

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الثلاثاء، 01-03-2022 09:37 ص
شاركت الفنانة الشهيرة فريدة سيف النصر منشور جديد عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي أثارت فيه تساؤلات بعض المتابعين الذين عبروا عن قلقهم من اعتزالها.
وبالتفاصيل كتبت فريدة:" "هل أتكرّم أم أسافر إلى بيت الله الحرام؟ لا مقارنة، ولا أعذار ولا اعتذار لله... تركت لكم ما أنتم أهل له، وفضّلت مين أتمنى أني أكون من أهله... أهل الله".
لاقى المنشور إنتشاراً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تلقت فريدة الكثير من الأسئلة حول منشورها.
ومن جانب آخر كانت فريدة قد نعت الفنانة الراحلة جالا فهمي وكتبت:""البقاء والدوام لله، الجميلة بنت الناس الطيبين جالا نجلة المرحوم المحترم المخرج أشرف فهمي... الله يرحمك ويرحم الجميع، ويرحمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله".
 

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