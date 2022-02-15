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فنانة شهيرة: دعوت على ابنتي بأن تصاب بالسرطان وابني مات وانا غاضبة عليه

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شريفة ماهر
Native
Teads
الثلاثاء، 15-02-2022 12:42 م

عبرت الفنانة شريفة ماهر، عن شعورها بالحزن من طريقة تعامل أبنائها معها.
وقالت شريفة ماهر خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الممثلة نشوى مصطفى عبر قناة صدى البلد: "أنا غير راضية عن ابني الذي توفي لكن سامحته لأنه في دار الحق، ولا أستطيع الدعاء له وحتى لو دعوت له هل يرضي ربنا ما فعله بأمه."
وأضافت: "زوج ابنتي أفضل منهم، ورغم أنهم أخذوا مني عمارة عندما أصيب بالسرطان لم أفرح ولا أزال أدعو له."
وتابعت: "ابنتي الصغرى حنينة والكبرى هي التي تعاملني بطريقة سيئة، وعندما أصبت بكسر اتصلت بعد شهرين لتزورني، وأنا قلت إن شاء الله تصاب بسرطان لكن قلبي استغفر".
وأضافت شريفة ماهر:"ابنتي كأن حجر مكان قلبها، أخذت عمارة ملكي في ميدان لبنان قيمتها ملايين، وطلبت مني الطلاق من زوجي»، معلقة «قالت لي تطلقي من جوزك، وإلا ملكيش حاجة، عشان مش وزير زي والدها".
وأكدت أن زوجها لا يطلب منها أي شيء قائلة: «لو أديت لزوجي فلوس مش هحترمه، زوجي شايلني»، مضيفة «ابني بعت ليا ابنه يهددني بقتل ابنتي أو تشويهها، كما هددني بقتل زوجي».
وأكملت: «كنت أثق في ابني الذي هددني جدا، لكن صدمت واكتشفت أن مفيش ضمير»، مردفة: «ابني أخد شقتي اللي في جاردن سيتي، أنا بناشد الرئيس عشان مليش غيره».
 

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