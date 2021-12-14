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هزت السعودية.. شاب تزوج فتاة مسيارًا وبعد الإنجاب منها اكتشف أنها زوجة أبيه

زواج-المسيار
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Teads
الثلاثاء، 14-12-2021 09:26 ص

حالة من الجدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب كشف امرأة عن زواج شاب من فتاة زواج مسيار "سري"، وبعد 6 سنوات من العيش معًا والإنجاب قرر ان يصارح أهله وعند تعريفها عليهم اكتشف والده أنها كانت زوجته مسيارًا أيضًا من قبل.
وفي التفاصيل كشفت سيدة في اتصال ببرنامج “سؤال على الهاتف” على إذاعة القرآن الكريم، قصة شاب تزواج مسيارًا من امراة وأنجب منها ولدًا ولم يخبر أهله.
وأضافت السيدة: أنه “بعد ست سنوات أخبر أهله، وأحضر زوجته إليهم للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات”.
من جانبه، ردَّ عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، على المتصلة، بأنه يجب عليه مفارقة زوجته بعد علمه بزواج والده منها سرًا قبل سنوات، وأن ولده منها ابن شرعي؛ لأنه نكاح شبهة.
وقال “المطلق” في إجابته: “ما يجوز هذا، نكاح شبهة؛ لأن لا أحد علم عن الآخر، وهذا من أخطر مصائب زواج المسيار، إن الوالد وولده يتعاقبان على الزوجة، وهذا لا يجوز”.
وأضاف: “لو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا؛ وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه، لكن الابن الآن لا يدري؛ فهو غير مؤاخذ، والولد ولد شرعي، لا يوجد إشكال؛ لأنه نكاح شبهة، لكن عليه أن يفارقها، ولا تحتاج لطلاق”.
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