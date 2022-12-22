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هزت السعودية.. أول فيديو لسيارة بندر القرهدي بعد تفحمها وهو بداخلها

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بندر القرهدي
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الخميس، 22-12-2022 07:49 ص
وثق مقطع فيديو متداول السيارة التي احترق داخلها المواطن السعودي "بندر القرهدي " ضحية غدر أصدقائه الذين قاموا بإشعال النيران في المركبة بعدما وثقوه داخلها، ولاذوا بالفرار، في جدة.

وأظهر الفيديو، السيارة المحترقة داخل "بدروم"، إحدى البنايات السكنية، وقد تعرضت لتلفيات جسيمة، واحترقت بالكامل.

وأبان الفيديو، حدوث تلفيات في سيارة أخرى مجاورة، بعدما امتدت لها النيران.
يذكر أن شرطة محافظة جدة أعلنت القبض على الجاني، وأن إجراءات الاستدلال بينت وجود خلافٍ سابقٍ بين الطرفين، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت أن الضحية أحد منسوبي الخطوط السعودية. وأنه تم إشعال النار في سيارته التي كان يتواجد بداخلها عبر مادة البنزين وذلك بسكبها على المركبة وإشعالها من قبل أربعة أشخاص بسبب خلافات شخصية فيما بينهم.

من جانبه عبر طه محمد القرهدي والد المغدور بندر عن تأثره وحزنه بعد وفاة ابنه، الذي لقي مصرعه إثر إصابته بحروق خطيرة، بعدما استدرجه أصدقاؤه وأشعلوا النيران فيه داخل سيارته بجدة.

وقال خلال مقطع فيديو :" أنا والد المغدور بندر شهيد حريق الإسكان الجنوبي" ، وتابع :"ظهرت بعض المقاطع المؤلمة لابني وهو يسأل " أنا وش سويت"، أحيل هذا السؤال إلى الجناة لعلهم يجيبون.

وأضاف : كما أحيل أمري وأمر ابني وأمر أسرتي إلى سيدي ولي العهد وأمير منطقة مكة ومحافظ جدة، إن هذا السلوك، دخيل على مجتمعنا وتقاليدنا، وهو سلوك مشين ومعيب، لا ترضون به.


 

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