أحمد موسى يطالب بالقبض على محمد رمضان

الأحد، 06-06-2021
11:13 ص
شن الإعلامي أحمد موسى
، هجوم
ا حادا على الفنان محمد رمضان
،
بعد واقعة إعلان الأخير تحفظ البلاد على أمواله، مطالبًا بالقبض
عليه بتهمة نشر
شائعات تضر بالاقتصاد القومي والبنوك والتهرب من الضرائب.
وقال موسى، في برنامجه ”على مسؤوليتي“ المذاع على فضائية
”صدى البلد“، إن ”رمضان استفز الجميع بكلامه، والفيديو العجيب منه كالعادة.. طبعا مدلس
وكذاب”.
وتابع: “الحقيقة التي تأكدت منها، أنه تم الاتصال به من البنك،
وتم إبلاغه أن هناك حكما قضائيا واجب النفاذ، لأسرة الطيار أشرف أبواليسر، بمبلغ 6
ملايين جنيه، وهذا المبلغ سيتم تجميده“.
وأردف “لا حد قاله أموالك ولا غيره، لكنه ارتكب جريمة بترويج
شائعات أن الدولة تحفظت على أمواله.. مقولتش ليه يا مدلس إنه حكم قضائي صادر ضدك، وأنت
كنت سبب في موت الطيار“.
وأشار إلى أن ما قاله يستحق عقاب والقانون ينص على ذلك .
لافتا إلى أنه يروج شائعات تضر بالاقتصاد القومي والبنوك، وتهرب من الضرائب لأنه يخزن
أمواله في البيت “.