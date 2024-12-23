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هجمات مرتقبة.. إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

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الإثنين، 23-12-2024 01:29 م

 

وجه النظام الأمني الإسرائيلي رسالة شديدة اللهجة للإسرائيليين بضرورة عدم السفر إلى الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة بزعم احتمال شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

 

وقالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي إنه جاء في رسالة التحذير الشديدة لجهاز الـ MAI الأمني الإسرائيلي زعم حول محاولات إيران تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في الأراضي المصرية.

وقالت القناة العبرية إن المؤسسة الأمنية أصدرت تحذيرا من السفر إلى مصر قبل عيد "الحانوكا" اليهودي المقبل، خوفا من هجمات تقوم بها إيران ضد الإسرائيليين.

 

وفي الوقت نفسه، كشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" إنه تم إرسال رسالة إلى مصر مفادها أن عليها زيادة قوات حماية الإسرائيليين على أراضيها.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن مقر الأمن القومي الإسرائيلي (NSH) شدد قبل نحو أسبوعين تحذيره من السفر إلى أرمينيا وجزر المالديف، وألغى تحذيره من السفر إلى البرازيل الذي كان ساري المفعول إلا في المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي.

وقد تم تصعيد التحذير من السفر إلى أرمينيا إلى المستوى الثاني الذي يعني "التهديد العرضي"، في ظل التهديدات العديدة ضد الإسرائيليين، بالإضافة إلى ذلك، تم رفع التحذير من السفر إلى جزر المالديف من المستوى 2 إلى المستوى 3 والذي يعني "التهديد المعتدل".

وفي الآونة الأخيرة، تم تشديد التحذير من السفر إلى تايلاند، وهي وجهة ذات شعبية بين الإسرائيليين خلال فصل الشتاء.

 

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