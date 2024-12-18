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رفض مليون جنيه مكافأة.. السائق الذي عثر على 8 ملايين جنيه يكشف التفاصيل كاملة

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الأربعاء، 18-12-2024 10:59 ص

 

كشف سامح جبر، سائق تاكسي بمطروح، عن تفاصيل عثوره على شوال بداخله 8 ملايين جنيه.

وأضاف سامح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أنه أعاد الـ 8 ملايين جنيه لصاحبها، قائلًا: "أول حاجة فكرت فيها عندما وجدت الفلوس هي إعادة المبلغ لصاحبها، وزوجتي قالت لي: الفلوس دي لازم ترجع لصاحبها".

وتابع: "عملت إعلانًا على الفيسبوك لكي أتمكن من إعادة الأموال لصاحبها، واستقبلت أكثر من 300 مكالمة هاتفية، وكل واحد يقول رقمًا مختلفًا".

وأكمل: "هناك شخص اتصل بي وعرض عليَّ مشاركته بمشروع بالمبلغ الذي عثرت عليه"، مشيرًا إلى أن صاحب الفلوس أعطاني أمارة كاملة بمواصفات الشوال ولونه وعدد الرزم المالية.

واختتم قائلًا: "رفضت مليون جنيه مكافأة مالية من صاحب الفلوس".

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