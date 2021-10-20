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هادي الباجوري: علينا تقديم مشاهد جنسية في السينما

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هادي الباجوري وزوجته ياسمين رئيس
Native
الأربعاء، 20-10-2021 12:09 م

قال المخرج هادي الباجوري، إنه ليس لديه مشكلة في تصوير مشهد جنسي بأفلامه، وإن هناك أزمة في تقبل هذه الأمور حاليًا.
وأضاف هادي الباجوري خلال ندوة حول فيلمه "قمر14"، المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "وصل بنا الحال إلى أن الجمهور صفّق بعد أن شاهد قبلة خالد النبوي وشيرين رضا في نهاية الفيلم".
وأكد الباجوري أنه لا يكترث للانتقادات التي سيتعرض لها، بسبب تصريحه بأنه لا يمانع تقديم مشاهد جنسية في أفلامه، قائلا: "اللي مش عاجبه ميدخلش السينما، وشخصيات الفيلم تفرض نفسها على الدراما التي نُقدمها، فهناك مثلًا شخصية العاهرة أو الشاذ جنسيًا، ولا بد أن نقدمها بتفاصيل معينة".
 

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