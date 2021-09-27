بعد اختفاء شهر.. ظهور الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد

الإثنين، 27-09-2021
06:23 م
بعد شهر من لاختفاء
على مواقع التواصل
الاجتماعي، ظهر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد
، اليوم (الإثنين)، كاشفًا عن سبب
غيابه في الفترة الماضية، على منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه
انشغل في الفترة الماضية بمراجعة وطباعة ديوانه المقروء الأول، والذي سيصدر خلال الأسبوع
المقبل.
وأكد أن الديوان يتضمن قصائده الفصحى والعامية،
مضيفا أنه بعد صدورالديوان بشهر سيتم تدشين موقعه الإلكتروني الخاص والذي سيكون فيه
باقي القصائد التي لم يضمها الديوان، وكذلك الأمسيات الشعرية وجميع ما يتعلق بتجربته
الشعرية.
الجدير ذكره ان آخر تغريدة للأمير بن مساعد
كانت في 30 أغسطس الماضي، حيث كانت تهنئة بمولد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.