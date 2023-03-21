" لا مش هينفع معلش".. رد فعل محمد رمضان على "مقلب رامز جلال"





رفض الفنان محمد رمضان الرد على سؤال وجهه له معد برنامج et بالعربي، الذي سأله عن صحة ظهوره في إحدى حلقات برنامج الفنان رامز جلال الجديد

وتهرب "رمضان" من الرد على السؤال قائلا: "لا مش هينفع معلش".

وكانت وسائل اعلام قد كشفت عن وقوع الفنان محمد رمضان ضحية لبرنامج المقالب "رامز نيفر إند" للفنان رامز جلال والمقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة (إم بي سي مصر)

من ناحية أخرى يشارك الفنان محمد رمضان في دراما رمضان المقبل بمسلسل "جعفر العمدة" ويشاركه البطولة: زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، عصام السقا، ومن إخراج وتأليف محمد سامي

