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بينهم رونالدو.. أسماء المشاركين في برنامج مقالب رامز جلال

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رامز جلال
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الثلاثاء، 14-03-2023 12:40 م


كشف الفنان رامز جلال عن عنوان برنامجه في رمضان 2023 وهو "رامز نيفر إند"، ما طرح تساؤلات حول أبرز ضيوف رامز جلال 2023.

ويعرض برنامج رامز جلال في رمضان 2023 بعد أذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الكريم على فضائية MBC مصر،

 

واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه على استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سبباً في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.

 

يترقب الجمهور العربي، مقلب رامز جلال 2023، ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال في "رامز نيفر إند" مجموعة من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية، خاصة أولئك الذين تصدروا التريند طوال الفترة الماضية.

 

وكشفت وسائل إعلام أن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال 2023 تتضمن:

 

- النجم العالمي كريستيانو رونالدو

 

- الفنانة ياسمين صبري

 

- الإعلامية ياسمين عز

 

- الفنانة نسرين أمين

 

- مطرب المهرجانات حمو بيكا

 

- لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا

 

- لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي

 

- لاعب النادي الأهلي أحمد عبد القادر

 

- الحكم الدولي إبراهيم نور الدين

 

وباستثناء الفنانة نسرين أمين التي أكدت مشاركتها في برنامج رامز جلال 2023، فإن باقي قائمة ضيوف رامز جلال 2023 تبقى في إطار التسريبات والتكهنات، ولا يمكن الجزم بصحتها.

 

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