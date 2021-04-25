بعد ابنته.. إصابة حسام البدري بفيروس كورونا

الأحد، 25-04-2021
03:32 م
محمد فضل
أُصيب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا
بعد ظهور إيجابية مسحته الطبية التي أجراها عقب إصابة نجلته بفيروس كورونا
.
ويخضع المدير الفني للعزل المنزلي، ويقوم بتنفيذ البروتوكول الطبي وفقًا للإجراءات المُتبعة.
كان شادى الجيلانى المنسق الإعلامي لمنتخب مصر
، أعلن قبل أيام عن إصابة ابنة الكابتن حسام البدرى
المدير الفنى لـ منتخب مصر
بفيروس كورونا
المستجد .
وتعرضت نجلة البدرى للإصابة بفيروس كورونا
بالقاهرة حيث تقضى أجازة بعد عودتها من كندا.