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السعودية تحظُر الدخول والسفر إلى هذه الدول

السعودية تحظُر الدخول والسفر
السعودية تحظُر الدخول والسفر
 
الأربعاء، 21-04-2021 12:31 م محمد فضل
علقت الخطوط السعودية عبر منصتها في موقع "تويتر" على أحد المواطنين الذي يتساءل عن إحدى الدول الممنوع السفر إليها القدوم منها، وهل سيتم رفع تعليق السفر إلى جميع الدول بما فيها المحظورة.

وذكرت الخطوط قائلة : "أهلا ضيفنا العزيز، رفع تعليق جميع الرحلات الدولية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين 17 مايو 2021م)، (لا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا).

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا، ويحظر لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ابتداءً من الأربعاء 3 فبراير الماضي.

وأشارت الداخلية أن الدول هي: جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان.

وشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.
 

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