الخميس 04 فبراير 2021
توقيت مصر 19:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة الفنان سيد رجب بفيروس كورونا

شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

بث مباشر.. مباراة الأهلي والدحيل القطري بكأس العالم

الإعلان عن فعاليات سياحية مخلة بالآداب في السعودية والنيابة تتدخل

الدولار يرتفع لأعلى معدل منذ شهرين

صافيناز عن زواجها من «شندي» بعد صورهما الحميمية: «أسد مصر»

الكشف عن شرط «السيسي» لزيارة «نتنياهو» مصر

الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها

تفاصيل صادمة..«بنت الذوات» تقيم علاقة مع الخادم وأمها تضبطهما متلبسين

شاهد.. «ميسي» يتسبب في مأساة لعائلة الطفل الأفغاني

ADS
 

الإعلان عن فعاليات سياحية مخلة بالآداب في السعودية والنيابة تتدخل

صورة من الإعلان
الإعلان
 
الخميس، 04-02-2021 05:31 م المصريون
أكدت وسائل إعلام سعودية، أن النيابة العامة قررت التحرك ضد الإعلان الذي أثار غضب الجميع عن فعاليات سياحية تضمن أفعالًا مخلة بالآداب.

وحسب إعلام محلي، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من قيام أحد الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي بنشر إعلانات خادشة للحياء، وخارجة عن الآداب، بهدف الترويج لبعض الفعاليات السياحية، فقد صدر توجيه معالي النائب العام باستدعاء المسؤولين عن الحساب، والتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجزائية العامة بحقهم.

ونوه المصدر أن ما قام به المسؤولون عن هذا الحساب يعد من الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ويستوجب العقوبات الجزائية.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة معنية بحماية رواد منصات التواصل الاجتماعي من كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، ومخالفة كل من ينتهك القيم والأخلاق الإسلامية.
 

إقرأ ايضا

120109_01223663630

فيديوهات.. زوجة صاحب فندق شهير تطلب 10 مليون تعويض

mini_0202.3

شاهد.. الرئيس الفلسطيني يخرج عن شعوره: « يلعن أبوكم»

18112375481595706048

الصحة تشدد على هذا الأمر قبل ارتداء الكمامة وبعد خلعها

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار الجدل بالمملكة: «مليش علاقة»

6862528_1611588234

بالصور.. تعرف على سعر شماغ ولي العهد السعودي الذي أثار الجدل

Capture

بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

فنانة

بدور البراهيم تفاجيء السعوديين: عائلتي كلها مشايخ وأنا الوحيدة اللي طالعة كدا .. ربنا يهديني

6006fc4b42360444906be179

إيران توجه رسالة للسعودية

الأمير خالد بن فهد

خالد بن فهد يتصدر الترند في السعودية بشكل مفاجيء