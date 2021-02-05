الجمعة 05 فبراير 2021
توقيت مصر 19:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

البنك المركزي يكشف تراجع الدولار أمام الجنيه في البنوك

بالفيديو.. قناة سعودية تفجر مفاجأة عن كورنا في البلاد: الوضوع خطير

تطورات خطيرة تقلب قضية المهندس المصري بالسعودية رأسًا على عقب

الكويتت تتجه إلى اتخاذ إجراء قوي حيال الوافدين

الطبيب يلغي عملية حورية فرغلي لهذا السبب

وفاة فارس الدارما الفنان عزت العلايلي

ارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم.. الحكومة توضح الحقيقة

10 مليون جنيه "فكة " تطرحها المالية للفرق الطبية

شاهد.. صورة نادرة لفنان العرب في منطقة الأهرام

6 آلاف دولار هدية لمن ينتقل للإقامة في هذه الولاية

ADS
 

تطورات خطيرة تقلب قضية المهندس المصري بالسعودية رأسًا على عقب

المهندس المصري علي أبو القاسم في السعودية
المهندس المصري علي أبو القاسم في السعودية
 
الجمعة، 05-02-2021 05:09 م الطيب حسين
انقلبت قضية المهندس المصري علي أبو القاسم في السعودية رأسًا على عقب بعد حدوث تطورات جديدة.

وعلي أبو القاسم مهندس مصري متهم بتهريب مخدرات إلى السعودية ومحكوم عليه بالإعدام. ويخضع أبو القاسم لجلسة تحديد المصير المقرر لها 7 فبراير.

وشهدت محكمة جنايات القاهرة أحداث كبيرة، مساء أمس حيث أدانت المحكمة المتهمين الرئيسيين في الجريمة، وأثبتت التحقيقات والتحريات أن المتهمين الثلاثة هم الذين تورطوا في القضية، ودسوا الأقراص المخدرة في عفش المهندس علي أبو القاسم، الذي ضبط في السعودية. وقضت محكمة الجنايات أمس، اليوم، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، لإدانتهم بحيازة المواد المخدرة، وتهريبها إلى خارج البلاد، وبرأت المحكمة 3 متهمين آخرين، كانوا يواجهون الاتهامات نفسها التي أُدين بها المحكوم عليهم. 

جاء ذلك بعدما نجحت النيابة العامة المصرية، العام الماضي، في وقف تنفيذ حكم الإعدام، وإعادة ملف قضية علي أبو القاسم إلى المحكمة الجزئية، بعد أن تقدّمت النيابة بطلبٍ إلى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في يناير 2020، وأجرى النائب العام المصري حمادة الصاوي حينها، اتصالا بنظيره السعودي، ثمنَ خلاله مجهودات النيابة العامة السعودية، والتطلع إلى استمرار التعاون المشترك المثمر فيما بين النيابتين، تحقيقًا لحسن سير العدالة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

إقرأ ايضا

saudi-172019-001_0

بالفيديو.. قناة سعودية تفجر مفاجأة عن كورونا في البلاد: الوضوع خطير

الكويت

الكويت تتجه إلى اتخاذ إجراء قوي حيال الوافدين

عزت العلايلي

وفاة فارس الدراما العربية الفنان عزت العلايلي

أخبار متعلقة

919

مصطفى بكري يستغيث بالملك سلمان ويطلب منه العفو

فروع-شركة-أبل-في-السعودية

تحذير أمني عالي الخطورة في السعودية بسبب منتجات "آبل"

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتبرأ من أمر أثار الجدل بالمملكة: «مليش علاقة»

6862528_1611588234

بالصور.. تعرف على سعر شماغ ولي العهد السعودي الذي أثار الجدل

Capture

بعد ساعات من وفاة الأميرة.. الديوان الملكي يعلن عن حالة وفاة ثانية

فنانة

بدور البراهيم تفاجيء السعوديين: عائلتي كلها مشايخ وأنا الوحيدة اللي طالعة كدا .. ربنا يهديني