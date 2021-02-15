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بيان روسي رسمي بشأن ما جرى مع ولي العهد السعودي

MBS04
ولي العهد
 
الإثنين، 15-02-2021 09:30 م المصريون

أعلن “الكرملين”، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث الطرفان فيه سير صفقة “أوبك+”.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها: إن “بوتين والأمير محمد بن سلمان أكدا تطلع روسيا والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة”.
وأضافت: أن “بوتين بحث مع الأمير محمد بن سلمان تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما في ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.
وأعرب الجانبان عن “الاهتمام بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كما تناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا في السعودية”؛ وفقًا لـ”روسيا اليوم”.
وختمت الرئاسة الروسية، بأن “بوتين والأمير محمد بن سلمان تناولًا أيضًا الملفات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج”.
 

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