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نشر رؤيته ميتًا ثم رحل بعدها بساعات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طبيب الأزهر

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الأربعاء، 12-02-2025 11:25 ص

 

 

ساد الحزن أوساط محافظة المنيا، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنيا، وكلية الطب، عقب وفاة الدكتور محمد يحيى، أستاذ جراحة العظام، بعد أن تنبأ برحيله قبل يوم من وفاته.

 

وكان الدكتور الراحل قد نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه: "رأيت فيما يرى النائم أنني وصديق عمري د. علاء إبراهيم، الذي توفي منذ فترة قصيرة – ألف رحمة ونور عليه – كنت ممسكًا بذراعه ونسير تحت الأرض، كيف؟ لا أعلم... ورأيت مجموعة من الناس، وعندما شاهدونا سألونا: كنتم أين يا جدعان؟ لقد مرّ النبي ﷺ من هنا ووزع علينا بيده أكواب ماء لنشرب. عندها، تغير وجه علاء، فقلت له: لا تهتم، تعالَ نذهب إلى هناك، فالله سبحانه وتعالى يوزع الماء، فلنشرب منه.. وسقاهم ربهم شرابًا طهورًا... علاء سبقني إلى دار الحق، وإنّا إن شاء الله بهم لاحقون. هذه الرؤيا منذ عدة أشهر، وأذكرها بحذافيرها... الله يرحمك يا علاء، ويجعلها رؤية صادقة... أسعد الله أيامكم، وأمدّكم بالصحة والسعادة".

وعقب إعلان وفاته، انهالت عبارات النعي على صفحات التواصل الاجتماعي، إذ كان الفقيد معروفًا بحسن خلقه، وحرصه على خدمة الجميع، والتزامه الديني.

من جانبه، نعى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الفقيد في بيان رسمي، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

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