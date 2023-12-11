ناخبان يدليان بصوتهما بملابس الإحرام.. ما قصتهم؟

الإثنين، 11-12-2023
10:51 ص
أثار ظهور بعض الناخبين بملابس الإحرام
خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 استغراب الكثيرين.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مستخدمون صور ناخبين اثنين وهما في ملابس الإحرام
، أحدهما في لجنة انتخابية عادية، والثاني في لجنة داخل مطار القاهرة الدولي.
وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر
لجنة انتخابية للوافدين في مطار القاهرة الدولي لتمكين المسافرين من الإدلاء بأصواتهم قبل مغادرة البلاد.
وظهر أحد الناخبين مرتديًا ملابس الإحرام
داخل لجنة الوافدين في مطار القاهرة، إذ أدلى بصوته قبل إنهاء إجراءات المغادرة وصعود الطائرة متوجهًا إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.
أما الناخب الآخر الذي ظهر بملايس الإحرام أدلى بصوته في إحدى لجان منطقة المطرية، فقد رجّحت مصادر أن يكون عائدًا أو متوجهًا لأداء مناسك العمرة.