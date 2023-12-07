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ذروة الأمطار الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

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امطار
الخميس، 07-12-2023 10:27 ص


كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 6 ديسمبر حتى الإثنين المقبل 11 ديسمبر 2023.
وقالت غانم: من المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في جنوب سيناء، حارًا في جنوب البلاد، وباردًا ليلا على أغلب الأنحاء.
وحذرت غانم، من شبورة مائية كثيفة أحيانًا صباحًا (من 4 إلى 9 صباحًا تقريبًا)، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق متعددة، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتوقع نشاط في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
وتابعت: الأسبوع المقبل سيشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق الصحراوية، وأمطار خفيفة، وتصل ذورتها يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ستتعرض البلاد لمنخفض جوي يجعل الأمطار في مستوى من خفيفة لمتوسطة، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.
وحذرت غانم، من الشبورة المائية، والتي تغطي الطرق الزراعية والصحراوية، وتبدأ في الظهور من الساعة 4 صباحًا حتى 8 صباحًا تقريبًا في بعض المناطق.

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