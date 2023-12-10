



رد رجل الأعمال والملياردير نجيب ساويرس على سؤال عما إذا كانت شركة أوراسكوم، التي تمتلك عائلة ساويرس حصة كبيرة فيها، شاركت في أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي، ما أثار تفاعلا.

وفي التفاصيل، كتب أحد رواد منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "هو فعلا شركة أوراسكوم كانت من ضمن الشركات اللي كانت بتشتغل فِ السد صح".

ليرد نجيب ساويرس عبر حسابه بالقول: "غلط والسؤال ده عيب!"

وفي تغريدة أخرى، تساءل أحد المغردين في منصة "إكس": "يا بشمهندس فين نلاقي ردا شافيا عن أسماء الشركات المنفذة (لسد النهضة) وجنسياتها ومموليها؟ طبعا أنا أربأ بشركة أوراسكوم عن هذا لما لكم من حس وطني رفيع بالأفعال لا بالأقوال".

ليعلق رجل الأعمال المصري: "جوجل".

في حين أن تساؤل ساويرس ورده جاءا في إطار تعليق رجل الأعمال المصري على خبر يقول إن "إثيوبيا تتجه نحو التخلف عن السداد مع تعثر محادثات حاملي السندات"، حيث كتب ساويرس معلقا: "أدي آخرة سرقة المية".