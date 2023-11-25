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المفتي.. المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني لحماية الوطن

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المفتي
السبت، 25-11-2023 06:16 ص نسمه عبد الوهاب
قال  الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.

وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البل أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، مضيفا: المواطن المصري يختار من يراه مناسبا في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن.

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