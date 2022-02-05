نائبة تثير الجدل بتدخين سيجارة بالمدرجات في مباراة مصر والكاميرون وترد

السبت، 05-02-2022
10:06 ص
أثارت صورة النائبة في البرلمان أميرة العادلي، وهي تشعل
سيجارة، خلال مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون
في بطولة الأمم الأفريقية لكرة
القدم حالة من الجدل وتعرضت لموجة انتقادات.
وردت النائبة قائلة أنها صاحبة الصورة، ولا يشكل الأمر لها
أي نوع من المضايقة، مؤكدة أنها تحب التدخين رغم علمها بأنه عادة صحية سيئة ولا نية
لديها للإقلاع عنه.
وأضافت أنها لا تنصح أحدا بالتدخين لكنها في الوقت ذاته تحبه،
قائلة “أنا حرة في عالم حر”.
وطالبت المتكلمين في هذا الأمر بالتوقف عن “الكلام الأبله”
وأن يشجعوا منتخب بلادهم الذي سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل، لكي يعود بالبطولة
الأفريقية الثامنة في تاريخه.حسب قولها.