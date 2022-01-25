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شاهد.. تدافع الجماهير يقتل 8 أشخاص قبل مباراة الكامبرون وجزر القمر

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الثلاثاء، 25-01-2022 09:37 ص
توفي 8 أشخاص بسبب التدافع خارج ملعب لكرة القدم في ياوندي، عاصمة الكاميرون، قبيل انطلاق إحدى مباريات كأس الأمم الإفريقية، مساء الإثنين.
وقال تقرير وزارة الصحة: “تم تسجيل ثماني وفيات، لامرأتين وأربعة رجال، جميعهم في الثلاثينات من العمر، إضافة الى طفل، وجثة أخذها أفراد من العائلة”.
وقبل ذلك قالت هيئة التلفزيون الكاميرونية الرسمية “سي آر تي في” إن “تدافعا على مدخل إستاد أوليمبي أوقع ستة قتلى وعشرات الجرحى”.
وأشارت إلى أن حكومة الكاميرون والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يتابعان وضع الجرحى في مستشفيات المدينة. ووقع التدافع مساء أمس قبيل مباراة المنتخب الكاميروني ومنتخب جزر القمر.





 

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