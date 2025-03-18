موعد ومكان دفن الشيخ أبوإسحاق الحويني

أعلنت الصفحة الرسمية للداعية الشيخ أبو إسحاق الحويني، موعد صلاة الجنازة ومكان دفن الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

موعد جنازة الشيخ أبو إسحاق الحويني

ونشرت الصفحة الرسمية للشيخ أبو إسحاق الحويني (موعد صلاة الجنازة ودفن شيخنا الحبيب الغالي، أبي إسحاق الحويني عليه رحمات ربي ومغفرته وعفوه ورضوانه، غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر - بإذن الله- بمقبرة مسيمير. الدوحة قطر، نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة).

نعى الأزهر الشريف، الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر ناهز 69 عامًا، سخَّر فيه وقتَه وجهدَه لخدمة السنة النبوية وعلومها.

وتقدم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وطلابه ومحبيه، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وفاة أبو إسحاق الحويني

توفي الداعية السلفي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، وفقا لما نشره نجله حاتم الحويني على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال حاتم الحويني في إعلان نبأ وفاة والده (إنا لله وإنا إليه راجعون.. مات أبي) حيث انهالت التعليقات على المنشور بالدعاء للداعية الراحل بالرحمة والمغفرة أن يسكنه الله الفردوس الأعلى.

وكان الشيخ أبو إسحاق الحويني قد أصيب بجلطة في المخ، أثناء وجوده بقطر، وتم نقله إلى المستشفى، كما طالب أولاده بالدعاء له بالشفاء العاجل.