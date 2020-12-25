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موعد صرف معاشات يناير والعلاوات الخمس

وزيرة التضامن
التضامن
 
الجمعة، 25-12-2020 04:47 م أحمد سالم
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش و مستفيد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 25 مليون جنيه.


أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي جاهزية جميع منافذ الهيئة لإستقبال أصحاب المعاشات و المستحقين عنهم من الشريحة الأولي و المقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف إستحقاقاتهم التأمينية إعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق الثالث من يناير2021 


علي أن يتم الصرف لباقي الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة. 


وأوضح رئيس هيئة التأمين الإجتماعي أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلي الدفعه الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير و 7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس . 


وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي إمكانية صرف كل صاحب معاش و مستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة إستحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الإستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي و المقدر عددها 12 الاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من اليوم الأول من الشهر . 


و تابع رئيس هيئة التأمين الإجتماعي  أنه لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي  من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية "ميزة"
 

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