الري تفاجئ الفلاحين بتكنولوجيا جديدة للزراعة

الري

في إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة، تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا فنيًا من السيد الدكتور رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات بخصوص التوسع في تنفيذ منظومة الرصد الآلي "التليمتري" والتي تسمح بتوفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية وبصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية من عدد (254) محطة رصد تنتشر على إمتداد شبكتي الري والصرف، كما أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ (17) محطة رصد جديدة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.



كما استعرض التقرير المعروض على الدكتور عبد العاطى أعمال منظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة والتي قامت الوزارة بتنفيذها بمحافظة الوادي الجديد لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.



الجدير بالذكر أن مهندسي وزارة الموارد المائية والرى قاموا وبإمكانيات بسيطة بابتكار جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة، وتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه.