السبت 05 ديسمبر 2020
توقيت مصر 17:05 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نقل وليد سليمان إلى المستشفى بسبب كورونا

المالية تعلن عن 2000 وظيفة لأوائل خريجي الجامعات

بدون " بوتكس".. طريقة سهلة لمحاربة التجاعيد

" ووهان " تحذر.. فيروسات جديدة أخطر في الطريق إلينا

«باتشيكو» يطلب رحيل ثنائي الزمالك

الجيش السوداني يُحرر أرضًا بعد 25 سنة من سيطرة إثيوبيا عليها

ترامب يطالب المواطنين بالتبرع بـ207 مليون دولار لهذا السبب

بشري سارة من الوزراء عن منحة العمالة الغير منتظمة

تصعيد مفاجئ في أزمة أحمد بدير ومي العيدان

«قريبًا جدًا».. ماذا قال الملك سلمان عن المصالحة مع قطر؟

ADS
 

الري تفاجئ الفلاحين بتكنولوجيا جديدة للزراعة

الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري
الري
 
السبت، 05-12-2020 05:01 م أحمد سالم
في إطار حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة، تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا فنيًا من السيد الدكتور رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات بخصوص التوسع في تنفيذ منظومة الرصد الآلي "التليمتري" والتي تسمح بتوفير بيانات دقيقة ومستمرة على مدار الساعة توضح حالة سريان المياه في المجاري المائية وبصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين بمختلف محافظات الجمهورية من عدد (254) محطة رصد تنتشر على إمتداد شبكتي الري والصرف، كما أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ (17) محطة رصد جديدة بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

كما استعرض التقرير المعروض على الدكتور عبد العاطى أعمال منظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة والتي قامت الوزارة بتنفيذها بمحافظة الوادي الجديد لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن بُعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

الجدير بالذكر أن مهندسي وزارة الموارد المائية والرى قاموا وبإمكانيات بسيطة بابتكار جهاز حساس لقياس درجة رطوبة التربة، وتحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه.
 

إقرأ ايضا

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

رقم ضخم.. وزير التموين يكشف حجم استثمارات الصوامع

لحظة انفجار قارب.. تعرف على مصير من كانوا عليه

انفحار هائل يهز بريطانيا ويخلف إصابات

202007010437343734

المالية تعلن عن 2000 وظيفة لأوائل خريجي الجامعات

أخبار متعلقة

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

رقم ضخم.. وزير التموين يكشف حجم استثمارات الصوامع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يكشف عدد الأسر أسفل العقار المنهار

باسم مرسي

باسم مرسي يستفز لاعبي الأهلي قبل مباراة النهائي

كورونا السعودية

إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليونًا

المحال التجارية

الحكومة تعلن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية

الطقس السيء بالقاهرة

صعقًا.. وفاة أول طفلة بسبب الطقس السيء بالقاهرة