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بعد حديثه عن انخفاض سعر الناخب... نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر

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الديهي
الثلاثاء، 12-12-2023 10:28 ص
 قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المواقع تهاجم بشكل دائم، لأن وجودها وتمويلها مرهون بمهاجمة أي شيء في مصر، مشيرًا إلى أن موقع "مدى مصر" قام بإعداد تقريرًا حول الانتخابات حول وجود انخفاض ملحوظ في سعر الناخب المصري في الانتخابات الحالية.
  وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية " ten"، أن تقرير "مدى مصر" أهان الشعب المصري، وهذه الإهانة تستوجب المحاكمة، معقبًا: "مدى مصر تهين الشعب المصر، وتهني أنا شخصيًا، من يقبل هذه الإهانة، من الضروري محاسبة هذا الموقع على إهانته للناخب المصري"  
 وأضاف أن "مدى مصر" موقع ليس لديه رخصة أو أي جهة ، ويعمل خارج إطار القانون، ومن الضروري محاسبته، متابعًا: "الله يلعن حرية الرأي والتعبير إذا كانت تُهين الشعب وتغير الحقائق بهذا الشكل".  
 وأشار إلى أن موقع "مدى مصر" لا يتعلق بالصحافة ، ويحاول رسم صورة كئيبة عن الدولة المصرية، وهدفهم الاساسي الاصطياد في الماء العكر، لافتًا إلى أن موقع "صحيح"  مصر يمارس نفس الكذب والتضليل الذي يمارسه  "مدى مصر".
  وأضاف: "لا أعلم  لصالح من يعمل موقع مدى مصر، أو موقع صحيح مصر، ولكن قطعًا هذه المواقع لا تتبع أي قواعد مهنية ، ولا تمتلك أي رخصة لمزاولة المهنة".

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