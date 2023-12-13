الأربعاء 13 ديسمبر 2023
توقيت مصر 16:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

سعر الدولار في السوق السوداء يصعد من جديد.. فكم سجل اليوم؟

شاهد.. صاعقة رعدية تقتل لاعبًا وتصيب 5 آخرين أثناء مبارة كرة قدم

ما الدول التي عارضت مشروع القرار المصري الموريتاني حول غزة في جلسة الجمعية العامة؟ (صورة)

حسام موافي: 8 نصائح مهمة لمرضى القولون وجرثومة المعدة

هل تتأثر قناة السويس بهجمات الحوثي؟.. خبير عسكري يوضح

مواطن يطلق زوجته في لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الجميع.. السبب صادم!

والدي عايزني أبات عندهم وزوجي رافض.. شاهد رد الإفتاء

بعد الكشف عن أضراره الصحية.. كم كوب من الشاي مسموح به يوميًا؟

بينهم قادة.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط بكمين أعده مقاتلي القسام في غزة

شاهد.. أول ظهور لـ سما المصري بعد خروجها من السجن

بعد سخريته من الانتخابات...نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على حافظ الميرازي

IMG-20231213-WA0015
نشأت الديهي
الأربعاء، 13-12-2023 11:08 ص

 قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن الإعلامي حافظ الميرازي أخطأ كثيرًا  في حق الدولة المصرية ،  مشيرًا إلى أن "الميرازي" قام بنشر صورة لأحد السيدات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، وهي تدلي بصوتها  من خلال أحد قدميها، وقام بالسخرية من إعاقة هذه السيدة ، قائلاً: "ربنا أعطاها العذر للإعفاء من أي عقاب" 
 وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن  "الميرازي" لا يعلم بأن الشعب المصري  يدافع عن بلده بدون مقابل، لأنه لم يفعل شيء إلا بمقابل، مستطرًا: "الميرزاي لا يعي أن الشعب المصري يحب بلده، ..ده إنسان دمه ثقيل" 
 ولفت إلى أن "الميرازي" وصف الانتخابات الرئاسية بالمهزلة ، متابعًا: "الانتخابات على عينك يا تجار ، ورغم ذلك أعداء الدولة ينتقدون الانتخابات الرئاسية، أكاذبهم لا تنتهي، كل الناس سعيدة بالأجواء الانتخابية " 
  وأضاف أن "الميرازي" سخر من وضع السيدة أحد أقدمها على ورقة الانتخابات ، معقبًا: "والله ما أسخف وأحقر كلامك،  أنا بشكر هذه السيدة المصرية التي شاركت في الانتخابات بمحض إرادتها، لانها ممتنة للدولة المصرية، فهذه الانتخابات أظهرت طبقة جديدة من الممتنون"

إقرأ ايضا

IMG-20231213-WA0008

ما الدول التي عارضت مشروع القرار المصري الموريتاني حول غزة في جلسة الجمعية العامة؟ (صورة)

IMG-20231213-WA0013

حسام موافي: 8 نصائح مهمة لمرضى القولون وجرثومة المعدة

IMG-20231213-WA0011

هل تتأثر قناة السويس بهجمات الحوثي؟.. خبير عسكري يوضح

أخبار متعلقة

IMG-20231212-WA0015

بعد حديثه عن انخفاض سعر الناخب... نشأت الديهي يشن هجومًا ناريًا على "مدى مصر

IMG-20231211-WA0011

إحالة فنانة شهيرة للتحقيق بسبب تصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية.. تعرف عليها

IMG-20231211-WA0018

ناخبان يدليان بصوتهما بملابس الإحرام.. ما قصتهم؟

images

نشأت الديهي: المشاركة في الانتخابات يعني التصويت ضد المخططات الصهيونية

IMG-20231128-WA0007

نشأت الديهي: من يصف "حماس" بالإرهابية أخطأ خطئًا ليس له توبة

images

نشأت الديهي عن ارتفاع السكر والسجائر: "أزمة مُحرجة في وقت الانتخابات"