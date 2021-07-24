مواجهة سعودية إسرائيلية يوم الجمعة

السبت، 24-07-2021
11:43 م
طالب
الكاتب السعودي والأكاديمي، تركي الحمد، لاعبة الجودو السعودية
تهاني القحطاني، بعدم
الانسحاب من مواجهة نظيرتها الإسرائيل
ية، في أولمبياد طوكيو
2020.
وقال
الحمد عبر حسابه على موقع تويتر: “كلي أمل أن لا تنسحب بطلتنا السعودية
، من المواجهة
الرياضية مع اللاعبة الإسرائيل
ية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب”.
وزاد:
“المسألة رياضة في الأول والأخر، ولن تزول إسرائيل
بمثل هذا الإنسحاب، أما ألسنة السوء،
فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله”.
وأوقعت
قرعة رياضة لعبة الجودو، اللاعبة السعودية
تهاني القحطاني، في مواجهة الإسرائيل
ية راز
هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32 وزن +78، في أولمبياد طوكيو
2020.
والجدير
بالذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من
73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيل
ي توهار بوتبول في دور الـ16.