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في طوكيو..

مواجهة سعودية إسرائيلية يوم الجمعة

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السبت، 24-07-2021 11:43 م
طالب الكاتب السعودي والأكاديمي، تركي الحمد، لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني، بعدم الانسحاب من مواجهة نظيرتها الإسرائيلية، في أولمبياد طوكيو 2020.
وقال الحمد عبر حسابه على موقع تويتر: “كلي أمل أن لا تنسحب بطلتنا السعودية، من المواجهة الرياضية مع اللاعبة الإسرائيلية، وتمنحها الفوز بمجرد الانسحاب”.
وزاد: “المسألة رياضة في الأول والأخر، ولن تزول إسرائيل بمثل هذا الإنسحاب، أما ألسنة السوء، فستبقى في مستنقع السوء سواء انسحبت أو نافست، فعلى بركة الله”.
وأوقعت قرعة رياضة لعبة الجودو، اللاعبة السعودية تهاني القحطاني، في مواجهة الإسرائيلية راز هيرشكو، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ 32 وزن +78، في أولمبياد طوكيو 2020.
والجدير بالذكر أن لاعب الجودو الجزائري فتحي نورين، انسحب من منافسات الجودو وزن أقل من 73 كجم، بعدما أوقعته قرعة اللعبة في مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في دور الـ16.
 

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