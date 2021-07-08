حد الحرابة والقصاص.. الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل في مواطنين اثنين

الخميس، 08-07-2021
01:04 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم
القتل حداً بأحد الجناة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، وآخر قصاصًا بمنطقة
الرياض، وفيما يلي نص البيانيين:
أقدم / فؤاد بن نوح بن محمد بن عبدالله – سعودي الجنسية
– بالسطو المسلح على إحدى الشركات وقتل محاسبها / أمير علي – هندي الجنسية – ، وسلب
ما بحوزته من مال وإخفاء جثته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية
صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بإقامة حد الحرابة
عليه وأن يكون
ذلك بقتله، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ
ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني/ فؤاد بن نوح بن محمد
بن عبدالله – اليوم الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
كما أقدم / عبدالله بن محمد بن مبارك دعله – سعودي الجنسية
– على قتل / عبدالله ابن مبارك بن عبدالله الدوسري- سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار
عليه مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور
وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصاً وأيد الحكم من محكمة
الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق
الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالله بن محمد بن
مبارك دعله – سعودي الجنسية – اليوم الخميس بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.