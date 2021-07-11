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أول دولة عربية تخالف السعودية: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى

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الأحد، 11-07-2021 12:07 م

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن غرة شهر ذي الحجة 1442 هو الإثنين 12 يوليو 2021،وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 21 يوليو الجاري.
وعليه فإن شهر ذي القعدة يكون قد استكمل الثلاثين يوما، وفق البلاغ نفسه، وتكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 12 يوليو 2021، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1442 هـ الموافق 21 يوليو 2021.
بينما أعلنت المملكة العربية السعودية "الثلاثاء" أول ايام عيد الأضحي المبارك.
أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة السعودية العليا، أن الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021 غرة شهر ذى الحجة، وأن الوقوف بعرفة يوم الاثنين التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ الموافق للتاسع عشر من شهر يوليو 2021، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 20 يوليو.
 

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