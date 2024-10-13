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مهووس بمعاشرة الأمهات.. كاني ويست يخدر ويغتصب مساعدته خلال حفل ديدي

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الأحد، 13-10-2024 01:05 م


قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كاني ويست خدّر مساعدته السابقة واغتصبها في إحدى الحفلات.

وأوضحت الصحيفة أن لورين بيسكيوتا، نجمة موقع "OnlyFans" سابقا، رفعت دعوى قضائية ضد ويست في يونيو بتهمة التحرش بها جنسيا وملاحقتها أثناء عملها معه في عامي 2021 و2022.

وتتضمن دعوى قضائية جديدة محدثة مكونة من 88 صفحة تم رفعها ليلة الجمعة، عشرات الادعاءات الجديدة المزعجة.

وتحدثت بيسكيوتا بالتفصيل عن الهواجس الجنسية المريضة المزعومة لدى ويست، وشغفه الشديد بممارسة الجنس مع أمهات ضحاياه، بما في ذلك عائلة زوجته بيانكا سينسوري.

وتتناول الدعوى القضائية حفلات الجنس المشينة المزعومة التي أقامها ويست، وآرائه النازية التي تضمنت خطابات مليئة بالكراهية، وإجباره للموظفين على رسم الصليب المعقوف، بحسب "ديلي ميل".

كما ادعت بيسكيوتا أن ويست وعدها بدفع راتب سنوي قدره 4 ملايين دولار، وتباهى بذلك أمام جاي زي، ثم طردها ظلما وتراجع عن مكافأة نهاية الخدمة البالغة 3 ملايين دولار.

ولكن ادعاءها الأكثر جدية كان أنه "قبل سنوات من عملها معه، قام ويست بتخديرها واغتصابها، ولم يعترف بذلك إلا في أسابيعه الأخيرة كمدير لها".

وادعت أنها التقت بويست عندما دعا عميلها، وهو موسيقي، إلى جلسة استوديو وحفلة شارك في تنظيمها مع صديقه "ديدي".

وحينها، طلب ويست من الجميع في استوديو سانتا مونيكا أن يشربوا إذا أرادوا البقاء، وقدم لها مشروبا بنفسه. لكن بعد بضع رشفات، بدأت بيسكيوتا تشعر بالارتباك وتنزلق إلى حالة مختلة للغاية، كما جاء في الدعوى القضائية.

وفي اليوم التالي، شعرت "بالخجل والإحراج" لأنها لم تستطع تذكر المساء ورفض عميلها الموسيقي مناقشة ما حدث.

وزعمت بيسكيوتا أنها لم تعلم إلا بعد سنوات لماذا كان عميلها "مصدوما ومضطربا للغاية لدرجة أنه لم يتمكن من التحدث عن تلك الليلة".

وزعمت بيسكيوتا أنه قبل فترة وجيزة من طرد ويست لها في نوفمبر 2022، كان غاضبا من تعليق أدلت به زوجته السابقة حول خيانته لها مع مساعدته بينما كان لا يزال متزوجا.

وتم حجب اسم الزوجة السابقة في الدعوى القضائية، لكن زوجة ويست الوحيدة إلى جانب سينسوري كانت كيم كارداشيان، التي طلقته في وقت سابق من عام 2022.

وأخبرت بيسكيوتا ويست أنها تريد إرسال رسالة نصية إلى كارداشيان لتوضيح الأمور معها، حيث "بدا أنها كانت تحت انطباع خاطئ" عنهما.

ومع ذلك، زعمت أن ويست أخبرها أنها لا تستطيع إرسال رسالة تنفي أنهما كانا في علاقة حميمية على الإطلاق، بسبب ما حدث في حفلة سانتا مونيكا، حيث قال لها: "لقد التقينا مرة واحدة"، وسرد لها ما حصل في الليلة التي كانا فيها في الاستوديو وكيف خدرها واغتصبها.

وادعت بيسكيوتا أنها أخبرت ويست بأنها لا تتذكر أي شيء عن تلك الليلة، فضحك قائلا: "النساء يحببن أن يقلن إنهن لا يتذكرن"، ثم غير الموضوع.

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