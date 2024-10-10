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"تعالي نراجع الدروس".. تفاصيل هتك عرض طالبة إعدادي على يد مدرسها

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الخميس، 10-10-2024 01:27 م


أجرت النيابة العامة ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة مع المدرس المتهم بالتحـ.ـرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي.

 

واستدعت النيابة الطالبة المجني عليها للاستماع لأقوالها، حيث ذكرت في التحقيقات أن المدرس استدعاها بحجة مراجعة دروسها وعندما انفرد بها لامس أجزاء حساسة من جسدها.

 

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ومدى ارتكاب المدرس لوقائع أخرى من عدمه.

 

تحرك وزارة الداخلية

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لتحرشه بها.

 

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من تحرش مدرس بفتاة عقب استدراجها داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

 

بعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المدرس المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال مواجهته.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، مؤكدة على موقفها الحازم تجاه مثل هذه الجرائم.

 

تحرك من النيابة الإدارية

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.

 

وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في واقعة تحرش المدرس بالطالبة.

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