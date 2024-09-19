"بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة





تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في اتهام فتاة سودانية جامع قمامة باغتصابها تحت تهديد السلاح في منطقة أكتوبر بالجيزة.

وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من اصابات ومدى تعرضها للاعتداء من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة واستدعاء الفتاة لسماع أقوالها.

وتقدمت فتاة سودانية تدعى "مكة" ١٨ عام، ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه جامع قمامة، باغتصابها تحت تهديد السلاح، وأوضحت أنها أصيبت بجرح في يدها أثناء محاولتها مقاومته، قبل أن يتمكن من الفرار.

وأضافت أنها شاهدت المتهم مجددًا في الشارع بعد عدة أيام من الحادث، فقامت بالاستنجاد بالمارة الذين ألقوا القبض عليه واصطحبوه إلى قسم الشرطة.

أمام رجال المباحث، أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، حيث أفاد بأنه كان يقوم بتوصيل الخمور إلى والدة الفتاة، وأن المبلغة طلبت منه ممارسة الرذيلة مقابل عدم كشف شربها الخمور أمام والدتها.

وأضاف أن الفتاة وافقت في البداية، لكنه حاول إجبارها على ممارسة الرذيلة مرة أخرى بتهديدها بالسلاح عندما رفضت، وهو ما أدى إلى إصابتها عندما حاولت نزع السلاح منه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.