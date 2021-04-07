من الجمعة لـ الأحد.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس

الأربعاء، 07-04-2021
07:39 م
تشهد حالة الطقس
، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة
على كافة أنحاء البلاد بقيم تتراوح من 4 لـ 6 درجات مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا.
بحسب هيئة الأرصاد
الجوية، فإن الانخفاض في درجات الحرارة
، يستمر لمدة 72 ساعة إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، فتكون حالة الطقس
في مصر خلال هذه الفترة الـ 72 ساعة، من الجمعة وحتى الأحد، معتدلة على كافة الأنحاء يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.
وتتراوح درجات الحرارة
خلال هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 22، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20.
وأما عن حالة الطقس
غدا الخميس، يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة
غدا، ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ويبقى مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد.
وتكون الظواهر الجوية المؤثرة، هي نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
وتكون درجات الحرارة
غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 15، والسواحل الشمالية الغربية 21 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 17، وجنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21.