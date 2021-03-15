الثلاثاء 16 مارس 2021
توقيت مصر 00:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

أوباما ينتج برنامجًا إسلاميًا في رمضان .. "تفاصيل"

مفتي الأردن: لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء أثناء الحظر

ليست كلها شرًا.. "كورونا" تمنع مرضًا خطيرًا من الفتك بالإنسان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

ADS
 

دافيء نهارًا.. تعرف على توقعات الطقس غدًا

الأرصاد
الأرصاد
 
الإثنين، 15-03-2021 10:01 م الطيب حسين
يسود يوم غد الثلاثاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد. فيما يسود طقس بارد ليلا على كل الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء فيما تنشط الرياح على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 24 14
الاسكندرية 19 13
وادى النطرون 23 13
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 14
دمنهور 23 14
بلطيم 20 14
مطروح 18 13
السلوم 19 10
سيوة 20 10
بورسعيد 20 14
دمياط 20 14
الزقازيق 24 14
المنصورة 24 14
الإسماعيلية 24 14
السويس 24 14
العريش 21 11
رفح 20 12
رأس سدر 24 14
نخل 24 09
نويبع 27 18
طابا 24 15
كاترين 24 11
الطور 26 15
شرم الشيخ 28 17
الغردقة 28 16
مرسى علم 28 15
الفيوم 26 12
بنى سويف 26 12
المنيا 26 12
أسيوط 28 12
سوهاج 29 14
قنا 33 13
الأقصر 34 14
أسوان 35 15
ادفو 35 15
أبوسمبل 34 14
الوادى الجديد 32 14
شلاتين 29 16
أبورماد 30 16
حلايب 27 15
رأس حدربة 27 15
 

إقرأ ايضا

أرشيفية

صادم.. بلد عربي يسجل أعلى إصابات بـ"كورونا" منذ ظهور الفيروس

لقاح أسترازينيكا

نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

أرشيفية

أوباما ينتج برنامجًا إسلاميًا في رمضان .. "تفاصيل"

أخبار متعلقة

أرشيفية

تقلبات كبيرة بطقس الغد وتحذيرات من تخفيف الملابس

أرشيفية

بارد ليلا.. تعرف على توقعات طقس اليوم في جميع المحافظات

ارشيفية

الأرصاد السعودية تحذر سكان مكة وتبوك والمدينة من هذا الأمر

20180119203104777

رفع حالة الاستعداد القصوى بعد الإطلاع على صور الأقمار الصناعية

1751088131586693577

خذوا حذركم.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الأرصاد

"الأرصاد" تكشف توقعاتها لطقس يوم غد الأحد