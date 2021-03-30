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الشتاء لم يذهب بعد.. أمطار على البلاد الـ72 ساعة القادمة

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أمطار
 
الثلاثاء، 30-03-2021 04:00 م المصريون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد، وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ويكون الطقس خلال الـ 72 ساعة، كالتالي:

طقس غد الأربعاء
 متوقع سقوط أمطار متوسطة  على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أيضا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات  متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الخميس
يكون هناك أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس الجمعة
يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح من 19 لـ 20 للعظمى والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة .
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 درجة .
- شمال الصعيد 21 لـ 22 للعظمى والصغرى 12 لـ 11 درجة.
- جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة .
 

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