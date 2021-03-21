درجة الحرارة 40.. طقس حار غدًا وتحذيرات من الأرصاد

الأحد، 21-03-2021
10:05 م
الطيب حسين
حذرت هيئة الأرصاد
الجوية من طقس غد الإثنين، متوقعة أن يشهد اليوم طقسًا حارًا على كافة الأنحاء، وتصل درجات الحرارة في أسوان إلى 40 درجة.
وذكرت في بيان أنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس حار على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الشمالية الشرقية.
كذلك يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
كما تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين فجاءت على النحو التالي:
القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.