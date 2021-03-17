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الأرصاد تكشف حالة طقس الغد الخميس

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الارصاد
 
الأربعاء، 17-03-2021 12:45 م المصريون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الخميس يكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري باردا ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية باردا ليلا تصاحبه شبورة والرياح معتدلة، ويبقى الطقس دافئا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارا باردا ليلا والرياح نشطة.
أما على محافظات الصعيد، فيكون الطقس دافئا نهارا على مدن الشمال وحارا على مدن الجنوب نهارا ويكو باردا ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 13، جنوب الصعيد 32 للعظمى والصغرى 13.
 

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