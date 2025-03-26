في رمضان.. شاب ينهي حياته لرفض والده الزواج من حبيبته

أقدم شاب على إنهاء حياته داخل منزلة بقرية العصارة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك على إثر خلافات عائلية مع والده.

بلاغ للمركز الشرطة

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بتلقي بلاغ من أهالي قرية العصارة بالحادث.

شاب ينهي حياته

على الفور، انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص أن الشاب "حسام. خ. ع"، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم بقرية العصارة دائرة مركز الفتح، أقدم على انهاء حياته بسبب خلافات عائلة بعد رفض والده زواجه من احدى الفتيات بالقرية – طبقَا لرواية الأهالي.

وجاري تحرير المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية.