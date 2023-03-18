مكان سياحي لا يقبل أحد على زيارته.. «ينهي حياة أي كائن حي»

السبت، 18-03-2023
03:03 ص
نسمه عبد الوهاب
هناك الكثير من الأماكن السياحية حول العالم، لا يقبل البعض على زيارتها بسبب خطورتها أو الأساطير المتعلقة بها، ومنها نهر الغليان
بغابات الأمازون، وتعددت الروايات حول سبب غليان المياه بصفة مستمرة، منها ما هو خرافي والآخر علمي واكتشف نهر الغليان في ثلاثينات القرن الماضي، ويرتبط بأفكار ومعتقدات كثيرة مصدرها الخرافات في أغلب الأحيان، ويعتقد بعض السكان أن مياه النهر، مصدرها ثعبان ضخم يدعى يوكاماما ويعني أم المياه، لكن من الناحية العلمية فقد اتفق الجيولوجيون أنّ قصة النهر مجرد أسطورة لا أساس لها من الصحة، ابتدعها سكان المنطقة، ولكن للعلم رؤية أخرى، وهي أن حرارة المياه في الأنهار مرتبطة بوجود بركان قريب منه يعمل على تسخين تلك المياه،